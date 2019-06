73-årig vandrer fundet i live efter en uge alene på et bjerg

22. juni blev Eugene Jo væk fra sin gruppe, da de vandrede på et bjerg i USA. Nu er han fundet i live.

En 73-årig mand, der forsvandt under en vandretur i San Gabriel-bjergene nord for Los Angeles for en uge siden, er blevet fundet i live.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det var en helikopter, der lørdag spottede Eugene Jo ved en bjergkløft og fik bragt ham til undersøgelse på et hospital.

Det oplyser sheriffen i Los Angeles.

Eugene Jo var på vandretur med en gruppe, da han 22. juni blev væk fra dem i 2438 meters højde på bjerget Mount Waterman.

På Twitter skriver redningsholdet Montrose Search and Rescue Team, at Eugene Jo "kunne gå og tale", selv om han på redningstidspunktet ikke havde spist i mindst fem dage.

- Han har drukket vand fra et vandløb ved Devils Canyon. Temperaturerne var milde, og vandstanden er høj på grund af kraftige regnskyl i år, står der i opslaget på Twitter.

Mindst 70 mennesker har deltaget i eftersøgningen af Eugene Jo.

/ritzau/