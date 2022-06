74 mennesker kommer til skade i togulykke i Slovakiet

Et passagertog kolliderede fredag aften med et lokomotiv i Slovakiet. 34 mennesker er på hospitalet.

I alt er 74 mennesker kommet til skade, efter at et passagertog kolliderede med et lokomotiv nær Strecno i det nordlige Slovakiet fredag aften.

I en erklæring oplyser slovakisk politi, at 59 mennesker er kommet lettere til skade, 11 har fået moderate kvæstelser, mens fire er alvorligt kvæstede. I alt er 34 mennesker blevet bragt til nærliggende hospitaler.

Det skriver Deutsche Welle.

Politiet oplyser, at årsagen til ulykken efterforskes.

Transportministeriet i Slovakiet oplyste fredag aften, at ulykken skete, da passagertoget, der var standset på grund af en fejl, blev ramt af lokomotivet, der var kommet for at hjælpe toget.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Et lokomotiv er et køretøj, der kan trække eller skubbe et tog.

Der var omkring 100 personer om bord på toget, da ulykken skete.

Ulykken fandt sted nær landsbyen Vrutky i den nordlige del af landet.

Til at begynde med oplyste tv-stationen TV Markiza, at mindst 100 mennesker var kommet til skade.

Det slovakiske transportministerium og det statslige jernbaneselskab bekræfter ulykken over for nyhedsbureauet TASR, men giver ingen oplysninger om antallet af tilskadekomne.

På sociale medier opfordrer politiet bilister til at holde sig væk fra ulykkesstedet nær Strecno. Det sker for at lette adgangen for brand- og redningskøretøjer.

Transportministeriet oplyste fredag aften, at transportminister Andrej Dolezal er på vej til ulykkesstedet, som ligger tæt på et vigtigt jernbaneknudepunkt i Slovakiet.

Knudepunktet forbinder landets centrale dele med hovedstaden Bratislava og nabolandet Tjekkiet.

/ritzau/