75-årig rejser Vietnam tynd på motorcykel: Vil male krigens mødre

Den vietnamesiske kunstner Dang Ai Viet rejser rundt i det sydøstasiatiske land på en motorcykel.

De seneste seks måneder har den motorcykelkørende maler kørt mere end 10.000 kilometer.

Hun maler og rejser for at sikre, at de tusindvis af mennesker, der led under tabet af to eller flere familiemedlemmer under Vietnam-krigen ikke bliver glemt.

Onsdag er det 50 år siden, at den sidste amerikanske soldat forlod Vietnam.

Artiklen fortsætter under annoncen

Indtil nu har den 75-årige maler nået at portrættere 2765 kvinder, der i Vietnam er kendt som "heltemødre". Hun maler dem for at anerkende det, de ofrede til krigen, som endte i 1975.

- Jeg maler, så den nuværende generation - og dem efter den - har en chance for at se blikket i øjnene på en mor, der mistede mere end en søn, siger Dang Ai Viet.

Dang Ai Viet var under krigen selv guerillasoldat i Mekong-deltaet for Viet Cong.

På den ene side var det kommunistiske styre i Nordvietnam og dets sydvietnamesiske allierede, Viet Cong. På den anden side Sydvietnams regering, som var støttet af USA. Nogle historikere har vurderet, at omkring 3,8 millioner mennesker døde under krigen. Estimaterne svinger dog.

Dang Ai Viet malede for nylig et portræt af den 98-årige kvinde Huynh Thi Bay, hvis ældste søn og ægtemand blev dræbt i krigen med få dages mellemrum.

- Det er hjerteskærende nok for en mor at opleve sin søns død, men det kræver en helt at stå igennem både en ægtemand og en søns død, siger Dang Ai Viet.

Før et portræt bliver givet videre til familien, sørger Dang Ai Viet altid for at inkludere detaljer om kvinden på maleriet, samt hvordan hendes kære mistede livet. Herefter giver de lokale myndigheder portrættet et vandmærke for at bevise dets ægthed.

Artiklen fortsætter under annoncen

De vietnamesiske myndigheder anerkender betegnelsen "Vietnams heltemødre".

Portrættet betyder meget for den 98-åriges søn.

- Fra nu af vil der være et billede af hende i familiens varetægt, og på den måde kan vi altid se min mor, siger Thuong Van Hop, der er Huynh Thi Bays overlevende søn.

Dang Ai Viets mission er at male alle 5000 overlevende kvinder. Hun kører dog om kap med tiden.

- Min største frygt er, at de forlader os. Og jeg ønsker virkelig ikke at gå glip af nogen af dem, siger maleren.

/ritzau/Reuters