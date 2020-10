78 er dræbt i det blodigste angreb i Syrien i otte måneder

Det syriske regimes allierede står bag luftangreb, der har dræbt 78 oprørere og såret 90, siger observatorie.

78 oprørere er mandag blevet dræbt under luftangreb i det nordvestlige Syrien. Flere end 90 andre er blevet såret.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr).

Det er det blodigste angreb i Syrien i knap otte måneder.

Det er det syriske regimes russiske allierede, der står bag luftangrebene, som har ramt tyrkisk-støttede oprørere i den syriske Idlib-provins.

Russiske krigsfly angreb en træningslejr tilhørende en fraktion af oprørere, der kaldes Faylaq al-Sham.

Der har ikke været så voldsomme angreb, siden der i marts blev indgået en våbenhvile, der blev mæglet mellem Rusland og Tyrkiet.

Våbenhvilen afsluttede en langvarig og blodig offensiv fra det syriske regime mod Idlib, der er den sidste store oprørskontrollerede provins i Syrien.

Offensiven havde medført, at knap en million mennesker var blevet fordrevet fra deres hjem. Det var en af de værste humanitære kriser under den ni år lange krig i Syrien.

Rami Abdel Rahman, der er leder af Sohr, beskriver mandagens luftangreb som "det drabeligste siden våbenhvilen trådte i kraft".

Den Nationale Befrielsesbevægelse (NFL), der består af tyrkisk-støttede oprørere i Idlib, oplyser, at mandagens russiske luftangreb har kostet menneskeliv. Men der oplyses ikke et præcist dødstal.

NFL fordømmer angrebet og anklager Rusland og det syriske regime for kontinuerligt at have brudt våbenhvilen med angreb mod både militære mål, byer og landsbyer.

Af de knap en million fordrevne er mere end 200.000 returneret til deres hjem i Idlib, efter at våbenhvilen blev indgået.

Krigen i Syrien brød ud i 2011. Siden da er mere end 380.000 personer blevet dræbt, og millioner er blevet fordrevet fra deres hjem.

Talrige forsøg på fredsforhandlinger, der er blevet støttet af FN, er mislykkedes.

Senest har FN's udsendte til Syrien, Geir Pedersen, søndag besøgt Damaskus, hvor han har drøftet fremtiden med Syriens udenrigsminister, Walid Muallem.

