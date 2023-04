79 personer dør i panik under uddeling af kontanter i Yemen

Mindst 79 personer er blevet dræbt, og 110 personer er kommet til skade i Yemens hovedstad, Sanaa, efter at der opstod panik ved uddeling af kontanter.

Det oplyser embedsfolk fra landets houthioprørere.

Hændelsen fandt sted i et område ved navn Bab al-Yemen i hovedstaden.

Sanaa er kontrolleret af houthioprørerne.

De døde og tilskadekomne er blevet bragt til hospitaler i nærheden.

Dem, der var ansvarlige for uddelingen, er i politiets varetægt. Det oplyser indenrigsministeriet i en udtalelse.

Myndighederne har sagt, at der skal laves en efterforskning af hændelsen.

Houthiernes indenrigsministerium har ikke oplyst et dødstal, men siger, at "dusinvis af mennesker er døde på grund af vild panik under en vilkårlig uddeling af pengesummer af nogle handlende".

Uddelingen har fundet sted få dage inden den muslimske helligdag Eid al-Fitr, der markerer slutningen på den hellige ramadanmåned.

Videoer, der cirkulerer på sociale medie, viser lig, der ligger på jorden inde i en stor bygning, mens man kan se mennesker, der råber og skriger omkring ligene.

Det har ikke været muligt for nyhedsbureauet AFP at bekræfte videoernes ægthed.

Siden 2014, hvor houthierne indtog hovedstaden, har der været krig i Yemen.

Krigen bliver ofte opfattet som en slags stedfortræderkrig mellem Iran og Saudi-Arabien.

Iran støtter houthierne, mens Saudi-Arabien står i spidsen for en koalition, der støtter Yemens regering.

Ifølge FN har krigen kostet mindst 377.000 mennesker livet. Krigen har ifølge FN udløst en af verdens værste humanitære tragedier.

Mere end 21,7 millioner personer - to tredjedele af befolkningen - har i år brug for humanitær assistance ifølge FN.

