Haglgevær og to pistoler blev fundet i varevogn tilhørende 80-årig mand, som havde parkeret ulovligt.

80-årig sigtes for at bringe skydevåben tæt på USA's kongres

En 80-årig mand er blevet anholdt og sigtet for ulovligt at have bragt våben ind på området ved den amerikanske kongresbygning.

Det oplyser amerikansk politi onsdag lokal tid.

Manden, som kommer fra delstaten Georgia, parkerede ulovligt på området og sagde, at han ville aflevere nogle dokumenter til den amerikanske højesteret.

Han blev anholdt, efter at der blev fundet tre skydevåben i hans varevogn.

Artiklen fortsætter under annoncen

To passagerer i varevognen blev kortvarigt tilbageholdt. Men der blev ikke foretaget en egentlig anholdelse af dem.

Betjente ved kongresbygningen så den hvide varevogn ulovligt parkeret på området omkring klokken 15.45 lokal tid.

Da betjentene gik hen til varevognen, sagde personerne i vognen, at de gerne ville viderebringe nogle dokumenter til højesteretten. Den ligger meget tæt på kongresbygningen.

Den 80-årige mand fra Georgia fortalte betjentene, at han havde skydevåben i sin varevogn.

Da betjentene undersøgte vognen, fandt de blandt andet to pistoler, et haglgevær og et rør.

Ifølge politiet bliver dusinvis af mennesker anholdt hvert år for at bringe våben med ind på området.

Det vides ikke, hvad der stod i dokumenterne, som blev nævnt af de tre personer.

Det står heller ikke klart, hvorfor personerne havde medbragt våben.

Det var netop Kongressen, som den 6. januar 2021 blev stormet af vrede demonstranter.

De ville have underkendt resultatet af præsidentvalget i november 2020, hvor demokraten Joe Biden slog republikaneren Donald Trump.

/ritzau/Reuters