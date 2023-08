80 døde efter skovbrande på Hawaii - dødstal kan stige yderligere

Antallet af døde efter flere omfattende skovbrande på øen Maui, der er en del af den amerikanske øgruppe Hawaii, fortsætter med at stige.

Lørdag formiddag dansk tid er 80 personer bekræftet døde. Det oplyser de lokale myndigheder på Maui ifølge nyhedsbureauet AFP.

Derudover er 1418 personer ifølge myndighederne i øjeblikket evakueret til sikre opholdssteder.

Der arbejdes fortsat på at få igangværende brande under kontrol. Politiet på Maui har lørdag morgen klokken lidt i ni dansk tid skrevet på Facebook, at en brand på den vestlige del af øen nu er 80 procent under kontrol.

Cirka to timer tidligere oplyste politiet, at beboere i byen Kaanapali på den vestlige del af Maui, blev evakueret.

Skovbrandene er den dødeligste naturkatastrofe på Hawaii, siden øgruppen blev en amerikansk delstat i 1959.

I 1960 blev Hawaii ramt af en tsunami, som kostede 60 mennesker livet. Tsunamien har hidtil været anset som den værste naturkatastrofe, som har ramt delstaten siden midten af det 20. århundrede.

De hawaiianske myndigheder ved endnu ikke, hvordan brandene er opstået. Det er også uklart, hvorfor det ikke lykkedes at evakuere de borgere, der ikke nåede væk fra skovbrandene i tide, og som derfor mistede livet.

Dog har chefen for brandvæsnet på Maui sagt, at ilden bredte sig med en voldsom fart, der gjorde det "næsten umuligt" for de første brandfolk på stedet at kommunikere med vagtcentralen.

Guvernøren på Hawaii, Josh Green, har ifølge nyhedsbureauet TT advaret om, at dødstallet kan komme til at stige yderligere.

Det skyldes blandt andet, at arbejdet med at gennemsøge nedbrændte bygninger begynder nu.

Den øverste anklager på Hawaii har åbnet en undersøgelse, der skal klarlægge myndighedernes håndtering op til, under og efter brandene.

På et pressemøde torsdag indikerede chefen for brandvæsnet på Maui, Bradford Ventura, at ilden bredte sig så hurtigt, at det var "nærmest umuligt" for de første brandfolk på stedet at kommunikere med vagtcentralen.

Det var med til at gøre det svært for vagtcentralen at formidle eventuelle ordrer om evakuering af beboerne på Maui.

- De gik i gang med at bringe sig selv i sikkerhed med ganske kort varsel, sagde Bradford Ventura på pressemødet med henvisning til beboerne på øerne.

Skovbrandene på Maui begyndte tirsdag. Ifølge myndighederne har vind fra en orkan et stykke fra Hawaii været med til at forstærke ilden.

