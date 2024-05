81-årig flygtede også under Nakba: Jeg lever i enorm frygt

Palæstinensere verden over markerer onsdag 76-års-dagen for al-Nakba, som palæstinensere kalder dagen, hvor staten Israel blev etableret i 1948, og hundredtusinder af palæstinensere blev fordrevet fra Israel.

Nakba betyder "katastrofen" på arabisk.

Ifølge nyhedsbureauet AP finder årsdagen sted, mens en "potentielt endnu større katastrofe udfolder sig i Gaza".

Palæstinensere i det krigsplagede område har de seneste dage søgt mod allerede fyldte teltlejre, mens Israel har udvidet sin offensiv.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Mit håb var i 1948 at vende tilbage, men i dag er mit håb at overleve, siger 81-årige Mustafa al-Gazzar ifølge AP.

Han husker endnu, hvordan hans familie måtte flygte fra deres landsby, der lå i det, der i dag er det centrale Israel. Familien flygtede dengang til Rafah i det sydlige Gaza.

Dengang var al-Gazzar fem år, og han er siden blevet oldefar. I weekenden var han tvunget til at flygte igen.

- Jeg lever i enorm frygt, siger han, tydeligt berørt af situationen.

Allerede i månederne før, at Israel i 1948 blev oprettet som stat, var fordrivelsen begyndt i de områder af landet, hvor palæstinenserne i mange århundreder havde boet.

En massakre i byen Deir Yassin fandt sted 9. april 1948. En ekstremistisk jødisk gruppe, Irgun, trængte ind i landsbyen tæt ved Jerusalem og myrdede over 100 beboere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Irgun blev ledet af Menachem Begin, senere israelsk premierminister.

Panikken spredte sig lynhurtigt til alle dele af det palæstinensiske samfund. Det var godt hjulpet på vej af de arabiske nabolande, hvor radiostationer opfordrede palæstinenserne til at flygte.

Over 700.000 flygtede eller blev presset ud af landet over de næste et til to år ifølge avisen The Independent. Mange massakrer fandt sted, og hundredvis af landsbyer blev brændt ned.

Sidste år iværksatte Israel krig i Gaza, efter at Hamas angreb flere israelske byer, kibbutzer og en festival 7. oktober sidste år.

35.000 palæstinensere er blevet dræbt siden 7. oktober. Det har Gazastribens sundhedsmyndigheder, som styres af Hamas, oplyst.

/ritzau/