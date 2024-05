82-årige Bernie Sanders vil have seks år mere som senator

Den 82-årige amerikanske politiker Bernie Sanders genopstiller som senator i staten Vermont.

Det har han meldt ud mandag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Sanders har tidligere - i 2016 og 2020 - forsøgt at blive præsidentkandidat for Demokraterne.

Som senator repræsenterer han dog ikke partiet. Han er i stedet uafhængig.

Bernie Sanders nyder stor opbakning fra vælgerne i Vermont og vil med god sandsynlighed blive genvalgt, skriver AFP.

Sker det, vil han være 89, når den kommende valgperiode slutter.

Sanders er allerede nu den næstældste i Senatet. Alderspræsidenten er den 90-årige republikaner Chuck Grassley.

Om Bernie Sanders får seks år mere som senator vil blive afgjort, når der er valg i USA 5. november.

Her skal amerikanerne også vælge deres næste præsident.

Vinderen vil formentlig blive enten den siddende præsident, demokraten Joe Biden, eller den tidligere præsident Donald Trump, der er kandidat for Republikanerne.

De to stod også over for hinanden ved præsidentvalget i 2020.

Bernie Sanders siger mandag, at valget i november er det vigtigste i flere generationer.

Sanders har valgt ikke at stille op ved det kommende præsidentvalg. I stedet støtter han Joe Biden.

Bernie Sanders har dog også i den seneste tid vist sig som en torn i øjet på Biden i spørgsmålet om krigen mellem Israel og Hamas.

Sanders stiller sig nemlig meget kritisk over for Israels handlinger i Gaza efter Hamas' angreb på Israel den 7. oktober sidste år.

En kritik, han gentager mandag.

- Israel havde absolut ret til at forsvare sig selv mod terrorangrebet, men det havde ikke og har ikke ret til at føre krig mod hele det palæstinensiske folk, hvilket er præcis det, der foregår, siger han.

Bernie Sanders har også i den seneste tid gjort sig bemærket på sundhedsområdet.

Han har blandt andet kritiseret danske Novo Nordisk for at have "skandaløst høje priser" på lægemidlerne Ozempic og Wegovy.

De kan begge bruges som hjælp til vægttab og er blevet meget populære i USA.

Bernie Sanders, der beskriver sig selv som "demokratisk socialist", har repræsenteret Vermont i Senatet siden 2007.

Forinden var han mangeårigt medlem af Kongressens andet kammer, Repræsentanternes Hus.

/ritzau/