837 coronasmittede er døde i Italien på et døgn

Antal smittede er steget med omkring 4000 i Italien, men flere er også raskmeldt igen, viser nye tal.

Italien har i det seneste døgn registreret 837 dødsfald blandt patienter smittet med coronavirus.

Det viser de seneste tal fra landets sundhedsmyndigheder tirsdag.

Dermed er i alt 12.428 mennesker døde i Italien, efter at de er blevet smittet med virusset.

Mandag rapporterede de italienske myndigheder om 812 døde, og døgnet inden var der 756 dødsofre.

Det seneste tal viser samtidig, at antallet af bekræftede smittetilfælde er steget med omkring 4000 i løbet af det seneste døgn. Antallet er omtrent det samme som mandag.

I alt er 105.792 mennesker bekræftet smittet i forhold til 101.739 døgnet inden, en stigning på fire procent.

Lyspunktet i tirsdagens tal fra Italien er, at antallet af raskmeldte er steget med 7,6 procent til 15.729. Mandag lød status, at 14.620 af de smittede var meldt raske igen efter deres sygeforløb.

Italien holdt tirsdag et minuts stilhed over hele landet for at mindes de tusindvis af mennesker, der indtil videre har mistet livet som følge af coronaudbruddet.

Flagene var sat på halv på bygninger og pladser over hele landet.

Coronavirusset er den dødeligste enkeltbegivenhed, der har ramt Italien siden Anden Verdenskrig, skriver nyhedsbureauet AFP.

