84-årig skal stilles for retten for at skyde sort dreng i USA

84-årige Andrew Lester, som i april blev anklaget for at skyde en 16-årig sort dreng i USA, skal stilles for retten.

Det har en dommer i den amerikanske delstat Missouri besluttet torsdag. Det skriver USA Today.

13. april kom 16-årige Ralph Yarl til at ringe på ved det forkerte hus, da han skulle hente sine yngre søskende.

Huset tilhørte Andrew Lester, og Ralph Yarl blev skudt i hovedet og i armen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 16-årige amerikaner er siden blevet behandlet og udskrevet fra hospitalet.

Andrew Lester er blevet tiltalt for overlagt overfald og en bevæbnet kriminel handling. Han nægter sig skyldig.

Retssagen begynder i september.

Hvis Andrew Lester kendes skyldig, kan han risikere at skulle tilbringe resten at sit liv i fængsel, skriver USA Today.

Skudepisoden førte til flere demonstrationer i Missouri.

Også USA's vicepræsident, Kamala Harris, reagerede på hændelsen.

- Intet barn skal leve i frygt for at blive skudt for at ringe på den forkerte dørklokke, skrev hun på det sociale medie X, der tidligere hed Twitter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter skudepisoden blev den 84-årige anholdt og var i politiets varetægt i 24 timer, hvorefter han blev løsladt.

Missouri har en lov, der tillader husejere at bruge fysisk magt for at forsvare sig mod nogen, der trænger ind i deres hjem.

Loven siger, at en person ikke må bruge dødbringende metoder, medmindre de har en rimelig grund til at tro, at det er nødvendigt for dem at beskytte sig selv eller en anden person mod død eller alvorlig tilskadekomst.

Under en høring beskrev en betjent fra Kansas City i Missouri Andrew Lester som ”en ældre mand, der blev bange”, skriver USA Today.

Flere personer mødte op til høringen iført trøjer, hvor der stod ”retfærdighed for Ralph” og ”at ringe på en dørklokke er ikke kriminelt”.

/ritzau/