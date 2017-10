85 blev dræbt ved bombeangreb i Somalia

Mogadishu rystet af dødeligste angreb, siden en militant islamistisk bevægelse indledte et oprør i 2007.

Antallet af dræbte fra to bombeangreb lørdag i Mogadishu i Somalia er ifølge steget til mindst 85. Det er dermed et af de dødeligste angreb i landet, siden en militant islamistisk bevægelse indledte et oprør i 2007.

Politiet siger, at en lastbilbombe eksploderede lørdag uden for et hotel ved et stort trafikknudepunkt, hvor der ligger mange regeringsbygninger. Bygninger blev totalt ødelagt, og to biler brændte.

To timer senere eksploderede endnu en bombe i Medina-distriktet.

/ritzau/Reuters