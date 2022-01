8500 soldater i USA er klar til hurtig indsættelse i Østeuropa

USA har sat 8500 soldater i "forhøjet beredskab" som følge af de militære spændinger mellem Rusland og Ukraine.

Det meddeler en talsmand for USA's forsvarsministerium mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

De 8500 amerikanske soldater skal med kort varsel kunne indgå i en hurtig udrykningsstyrke, hvis Nato aktiverer en sådan for at støtte østeuropæiske medlemslande af forsvarsalliancen.

- Det er meget tydeligt, at russerne lige nu ikke har til hensigt at nedtrappe (de militære aktiviteter, red.), siger John Kirby, der er talsmand for Pentagon.

Nato oprettede i begyndelsen af 00'erne en fælles udrykningsstyrke - Nato Response Force (NRF). Den militære enhed skal kunne indsættes med kort varsel.

John Kirby oplyser, at de amerikanske soldater skal være klar til at rykke ud inden for højst fem dage, hvis de får ordre til det.

- Hovedparten af dem er tiltænkt Nato Response Force, siger talsmanden.

Han tilføjer, at hvis NRF bliver mobiliseret, kan de amerikanske soldater blive sendt afsted for at støtte de nationale forsvarsstyrker i Nato-lande, som grænser op til Rusland.

Ifølge USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, kommer det ikke på tale at sende soldaterne til Ukraine, som ikke er medlem af Nato.

/ritzau/