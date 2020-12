853.000 nytilmeldte ledige i USA i sidste uge

- Det er en markant stigning, som peger på forværring i USA's økonomi, siger analytikere.

I sidste uge har yderligere 853.000 amerikanere søgt om arbejdsløshedsunderstøttelse. Det forventede antal var 712.000.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit, er der tale om en markant stigning, som peger på forværring i USA's økonomi.

- Det er tredje uge ud af de sidste fire, hvor det går den gale vej.

- Stigningen over den seneste uge er ganske markant, siger han i en skriftlig kommentar og tilføjer, at der er 145.000 flere nye understøttelsesansøgninger i forhold til ugen før.

- Vi ser det højeste niveau af nye ansøgninger i månedsvis.

Frederik Engholm pointerer, at der ikke er noget at sige til, at flere søger om understøttelse i disse uger, fordi man i flere amerikanske stater er begyndt at reagere på den stigende smitte med stramning af restriktioner.

- Det gælder Californien, som var ude med stramninger over weekenden. Men generelt har USA været ganske sløve i optrækket.

- Antallet af smittede per 100.000 indbyggere ligger på godt 600 personer ugentligt i USA. Det er til sammenligning cirka tre gange så mange, som Frankrig, Tyskland og Storbritannien ligger på, siger Frederik Engholm.

/ritzau/