8557 tyskere kan have fået saltvand i stedet for coronavaccine

8557 personer i den nordvesttyske by Schortens skal vaccineres igen, efter at det er kommet frem, at en sygeplejerske kan have givet dem en saltvandsindsprøjtning i stedet for en covid-19-vaccine.

Det rapporterer den tyske radio- og tv-station NDR.

Sygeplejersken var ansat ved et vaccinationscenter i landdistriktet Friesland i delstaten Niedersachsen.

- Det drejer sig om i alt 8557 personer, der muligvis ikke har modtaget nogen vaccinationsbeskyttelse - hverken helt eller delvist, sagde distriktsleder i Friesland Sven Ambrosy tirsdag.

Der blev fattet mistanke om udbytningen af vaccinedoserne allerede i slutningen april. Her erkendte sygeplejersken, at hun havde fyldt saltvandsopløsning i seks sprøjter angiveligt for at forsøge at dække over, at hun havde tabt en vaccineampul på gulvet.

Men ifølge tysk politi er der under efterforskningen dukket oplysninger frem, som tyder på, at ombytningen var bevidst og langt mere omfattende end først antaget.

Motivet er uklart, men ifølge politiet har kvinden delt vaccinekritiske oplæg på sociale medier, hvorfor politiet for politisk motiveret kriminalitet har overtaget efterforskningen.

I øjeblikket er det uvist, hvor mange af de 8557 potentielle tilfælde der rent faktisk er blevet injiceret med en saltvandsopløsning.

- Faktum er, at vi ikke ved, hvor mange af dem der er uvaccinerede eller kun delvist vaccinerede, siger kriseteamleder Heiger Scholz til NDR.

- Det kan være, at der kun er snydt med hver tredje indsprøjtning. Det kan også være, at der ikke er flere sager. Desværre er kvinden ikke samarbejdsvillig over for politiet. Hun er tavs.

De pågældende doser skulle være blevet givet mellem 5. marts og 20. april primært til ældre over 70 år.

Det er ganske ufarligt at få en saltvandsindsprøjtning, men særligt ældre mennesker kan være sårbare over for alvorlig sygdom som følge af covid-19, hvis de ikke er vaccineret.

Kvindens advokater afviser enhver form for politisk motivation. Kvinden fastholder, at de seks saltvandsindsprøjtninger den 21. april var en "engangshændelse", skriver NDR.

/ritzau/