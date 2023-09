872 migranter krydsede Den Engelske Kanal lørdag

I 15 små både ankom 872 migranter til den britiske kyst lørdag efter at have krydset Den Engelske Kanal.

Det viser data fra Storbritanniens regering, skriver det britiske medie BBC.

Det er det højeste antal migranter, der har krydset kanalen på en enkelt dag i år.

I løbet af i år har over 20.000 migranter taget den lange rejse i små både til Storbritannien. Det er en anelse færre end sidste år, hvor det samlede antal af migranter, der kom til landet var 25.043 i slutningen af august.

Den konservative premierminister Rishi Sunak har gjort det til en mærkesag at sætte en stopper for de små både. Men han har sagt, at det er en længerevarende indsats.

Migranternes rejse over kanalen stiger ofte, når det er godt vejr. Og ifølge BBC viser den kommende uges vejrudsigt, at flere både ved den britiske kyst er sandsynligt.

Indenrigsministeriet siger ifølge det britiske medie, at Storbritannien har arbejdet side om side med franske samarbejdspartnere og andre agenturer for at modarbejde menneskesmuglerne.

- Det uacceptable antal af mennesker, der risikerer deres liv ved at foretage de her farlige krydsninger (af kanalen, red.), lægger en hidtil uset belastning på vores asylsystem, siger en talsmand ifølge BBC.

Tidligere i august oplyste de lokale franske søfartsmyndigheder, at seks personer døde, efter at en migrantbåd kæntrede på vej til Storbritannien fra Frankrig.

Siden 2018 har over 100.000 migranter krydset Den Engelske Kanal for at nå Storbritannien. Det viste tal fra den britiske regering tidligere i august.

De franske myndigheder har optrappet antallet af patruljer og afskrækkende foranstaltninger i området.

Det er sket, efter at regeringen i Storbritannien i marts besluttede at sende flere hundrede millioner euro til Frankrig årligt for at understøtte indsatsen.

/ritzau/