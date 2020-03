88-årig religiøs leder anklages for coronadødsfald i Sydkorea

Kristen leder, der hævder at være Jesu genkomst, anklages for at holde på vigtig information om virussmittede.

En 88-årig religiøs leder fra Sydkorea anklages i forbindelse med et igangværende udbrud af coronavirus for blandt andet drab.

Det skriver det britiske medie BBC.

Den lokale regering i den sydkoreanske hovedstad, Seoul, har bedt anklagemyndigheden om at sigte lederen, Lee Man-hee, samt 11 andre lederfigurer fra Shincheonji-kirken.

Lee Man-hee står i spidsen for Shincheonji-kirken, der menes at være epicenteret for spredning af coronavirus i Sydkorea.

De i alt 12 personer beskyldes for at tilbageholde navnene på smittede personer. Det forhindrer myndighederne i at spore smitteveje.

De er anklaget for drab, for at forårsage skade og for at bryde loven for kontrol med smitsomme sygdomme. Det skriver BBC.

Lee Man-hee hævder selv at være Jesu genkomst.

Den 88-årige leder grundlagde Shincheonji-kirken i 1984. Kirken opfattes af mange som en kult, skriver BBC.

Sydkorea er det land, der er hårdest ramt af coronavirus uden for Kina.

I alt er over 3500 personer blevet smittet med virusset i Sydkorea. 17 har mistet livet som følge af smitte. Det viser den seneste opgørelse søndag aften fra John Hopkins University i USA, der følger udbruddet tæt.

/ritzau/