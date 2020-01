88 er dræbt under angreb på militærbase i Niger

25 soldater og 63 jihadister meldes dræbt under endnu et blodigt angreb på Nigers militær i grænseområde.

25 soldater og 63 jihadister blev torsdag dræbt, da militante islamister gik til angreb på en militærbase i Niger.

Det oplyser landets forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Angrebet fandt sted i regionen Tillaberi, der grænser op til Burkina Faso.

I samme område blev 71 soldater i december dræbt under et angreb, som den militante bevægelse Islamisk Stat siden tog skylden for.

Angrebet i december var det blodigste på Nigers militær siden 2015 og var et stort tilbageslag i kampen for at nedkæmpe jihadister i regionen.

De blodige sammenstød er blusset op og har spredt sig over Sahel-regionen - særligt i Niger og Burkina Faso - siden oprørske islamister gennemførte det første angreb i det nordlige Mali i 2012.

Tusindvis af civile er siden blevet dræbt, og mere end en million mennesker er drevet på flugt.

/ritzau/