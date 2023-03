89.000 rejsende bliver påvirket af tysk lufthavnsstrejke

Passagerer i fire tyske lufthavne vil fredag kunne stå over for både aflysninger og forsinkelser.

Det sker, fordi ansatte i lufthavnen forlader arbejdet i den seneste strejke, der har ramt Europas største økonomi.

Strejker i lufthavne i Düsseldorf, Köln, Stuttgart og Karlsruhe vil resultere i 681 aflyste fly, siger den tyske sammenslutning af lufthavne, ADV.

Omkring 89.000 passagerer vil blive påvirket af strejken.

Fagforeningen Verdi har opfordret til strejken, fordi forhandlinger om løn i luftfartssektoren ikke har båret frugt, og fordi der er stor uenighed om lønnen i den offentlige sektor.

Ifølge fagforeningen begynder strejken i lufthavnen i Köln sent torsdag aften.

I nogle af lufthavnene vil strejken vare helt frem til tidligt lørdag morgen.

Lufthavnene har opfordret rejsende til at tjekke deres flys status, inden de tager mod lufthavnen.

Mandag var der også strejke blandt de ansatte i sikkerhedskontrollen i en række tyske lufthavne.

Mandagens strejke drejede sig om en langvarig strid om betaling for arbejde om natten samt i weekender og på helligdage.

Fagforeningen Verdi er utilfreds med, at tillægget for at arbejde om natten, i weekenden og på helligdage ikke har ændret sig siden 2006.

De seneste ti år har der været forhandlinger om tillægget.

I midten af februar var lufthavnen i Hamburg ramt af en 24 timer lang strejke. 253 flyafgange og omkring 32.000 passagerer var berørt af denne strejke, har lufthavnen oplyst.

I slutningen af februar var mange flyafgange aflyst i lufthavnene i Köln og Düsseldorf, efter at Verdis medlemmer strejkede i 24 timer.

/ritzau/dpa