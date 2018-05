92-årig partileder får grønt lys til at forme regering

En talsmand fra Malaysias konge meddeler, at Mahathir Mohamad får grønt lys til at forme regering.

Det malaysiske kongehus meddeler i en pressemeddelelse, at 92-årige, Mahathir Mohamad, har fået tilladelse til at forme regering.

Dermed bliver Mahathir Mohamad, der er partileder for Håbets Alliance, verdens ældste regeringsleder, når han bliver udnævnt torsdag.

- Hans majestæt støtter og respekterer den demokratiske proces, lyder det blandt andet i meddelelsen.

Valget af Mahathir Mohamad har været en chok-sejr for Håbets Alliance, der sender det hidtidige regeringsparti, National Front, i opposition efter intet mindre end 60 år i regering.

De officielle valgresultater har vist, at Mahatir Mohamads koalition har vundet 113 sæder i parlamentet - et sæde mere end det kræves for at kunne danne regering.

Koalitionspartierne er dog ikke officielt registreret som en alliance. Hvilket har rejst tvivl om, hvorvidt der kunne opstå problemer for Mahathir Mohamad.

Men selv har han affejet tvivlen og udtalt, at han har fået støtteerklæringer fra partier, der vil give ham op til 135 sæder i parlamentet, der har 222 pladser i alt.

For at kunne blive valgt som landets premierminister kræves det udnævnelse af kongen, hvis ikke ét parti har sikret sig absolut flertal. Det er den tilladelse Mahathir Mohamad nu har fået.

Nederlaget til det nuværende regeringsparti, National Front, med premierminister Najib Razak i spidsen er dalet i popularitet de senere år.

Det skyldes sandsynligvis de stigende leveomkostninger i Malaysia og dels en større korruptionsskandale, der har plaget Najib siden 2015.

Efter choknederlaget accepterede han torsdag valgets afgørelse.

- Jeg accepterer folkets dom, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/Reuters