92-årig kvinde er udskrevet i Sverige efter coronasmitte

En svensk hospitalsafdeling melder om mange ældre, der kommer sig efter at have været coronasmittet.

En 92-årig svensk kvinde er blevet udskrevet fra en hospitalsafdeling i Region Stockholm efter at have været indlagt som følge af coronasmitte.

Det skriver svenske SVT mandag.

Kvinden, der hedder Louise Skytte, blev alvorligt syg for tre uger siden og var undervejs i tvivl om, hvorvidt hun ville overleve smitten.

Det lykkedes hende dog at komme sig, og hun er nu symptomfri.

- Jeg vidste, at det kunne være farligt for dem, som er oppe i årene. Jeg har accepteret, at hvis det gik galt, så ville det være sådan, men jeg ville rigtig gerne overleve, siger hun til SVT.

Coronavirus rammer særligt ældre personer hårdt.

I Sverige er i alt 1540 personer registreret døde efter at have været smittet med coronavirus. 1343 af de døde var 70 år eller ældre. Det viser tal fra den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten.

Den afdeling, hvor Louise Skytte har været indlagt, melder dog om et overraskende højt antal ældre, der formår at komme sig efter smitte.

- Det begynder at blive mere hverdag, og vi udskriver mange patienter. I dag udskriver vi fire, og det er rigtigt dejligt, siger Greger Slättman.

Han arbejder på den geriatriske afdeling på Bromma hospital i Region Stockholm. Geriatrisk behandling beskriver behandlingen af ældre mennesker med enten fysiske eller psykiske udfordringer og sygdomme.

Omkring 1000 coronasmittede patienter har under virusudbruddet været indlagt på geriatriske afdelinger i Region Stockholm.

Af dem er cirka syv ud af ti blevet raske, skriver SVT.

- Det er positivt, for vi havde jo også hørt om andre tal og skrækscenarier, siger Greger Slättman fra Bromma hospital.

I Sverige, hvor der bor godt ti millioner indbyggere, ligger antallet af coronadødsfald på 15,4 per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning er tallet i Danmark 6,1 per 100.000 indbyggere.

Sverige har en noget mindre restriktiv tilgang til coronavirusset.

/ritzau/