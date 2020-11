92-årig tysker får betinget fængselsstraf for drab på dement kone

En ældre mand kunne efter 70 års ægteskab ikke længere holde ud at se sin kone lide.

En 92-årig mand er i Tyskland blevet idømt to års betinget fængsel for at have slået sin kone, der led af alvorlig demens, ihjel.

Den ældre mand indrømmede under retssagen, at han kvalte sin kone med et tæppe den 3. november 2019.

Under et af retsmøderne i byen Würzberg i den sydtyske delstat Bayern sagde manden, at han har fortrudt gerningen.

Indtil drabet i 2019 havde han passet og plejet sin hustru i flere årtier.

Det betød, at hun blot fik besøg af sundhedspersonale to gange om ugen, selv om hun var hårdt ramt af demens.

- Jeg kunne ikke længere holde ud til at se min kone lide efter al den tid, og på en eller anden måde måtte jeg befri hende fra hendes demens og fra alle problemerne, lød det fra manden, inden han modtog sin dom.

- Jeg mistede måske kontrollen, men der var ikke andet at gøre, tilføjede han.

Parret havde været gift i mere end 70 år og havde ingen børn.

En psykiatrisk undersøgelse af manden har slået fast, at han led af alvorlig depression på gerningstidspunktet.

Det tog dommeren med i betragtning, da han torsdag idømte den 92-årig mand en betinget dom på to års fængsel.

Dommen kan appelleres.

/ritzau/dpa