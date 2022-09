93.734 ugyldige stemmer kan skubbe til svensk valgresultat

Der blev afgivet 93.734 ugyldige stemmer, da vælgerne i Sverige søndag var i stemmeboksen ved valget til parlamentet Riksdagen.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Stemmerne kan - selv om de indtil videre altså er erklæret ugyldige - komme til at spille en rolle ved det yderst tætte valg.

Det er nemlig muligt, at nogle af stemmerne alligevel kan blive godkendt af de lokale myndigheder i de svenske amter.

Det siger Louise Jeppsson, der er valgansvarlig i amtsstyrelsen i Kronoberg.

- Amtsstyrelserne kan erklære stemmer gyldige, selv om de er erklæret ugyldige i valglokalet. Kommunerne har kun tid til at lave en grov sortering, siger hun til radiostationen P4 Kronoberg ifølge TT.

Selv om de svenske valglokaler lukkede for snart to døgn siden, så er der endnu ikke et endeligt resultat. Det skyldes, at sent afgivne brevstemmer og stemmer fra udlandet tidligst vil være talt op onsdag.

Foreløbigt har blå blok en yderst smal føring på omkring 47.000 stemmer.

Derfor kan brevstemmer, udlandsstemmer og potentielt tidligere ugyldige stemmer alle komme til at spille en rolle.

Ved valget i 2018 blev der afgivet 83.646 ugyldige stemmer. Omkring 30 procent af dem - 25.100 styk - blev senere erklæret gyldige.

De ugyldige stemmer inkluderer blanke stemmer og stemmer på partier, der ikke er registreret. Resten er i kategorien "øvrige", og det er særligt i denne kategori, at nogle ugyldige stemmer senere bliver godkendt.

Et typisk eksempel på en stemme, der kan blive erklæret gyldig, er i en situation, hvor en vælger har lagt to ens stemmesedler i sin kuvert.

Blå bloks snævre føring betyder, at den står til 175 mandater, mens statsminister Magdalena Anderssons røde blok står til 174 mandater.

I blå blok er det indvandringskritiske parti Sverigedemokraterna, der har Jimmie Åkesson som partileder, blevet størst foran Moderaterna.

/ritzau/