94 fra mafiagruppe anholdt på Sicilien for EU-svindel

Embedsmænd mistænkes for at have hjulpet mafia med at svindle EU for 75 millioner kroner i landbrugsstøtte.

Italiensk politi gennemførte onsdag en omfattende operation mod en stor mafiagruppe, som er mistænkt for at have svindlet EU for millioner af euro.

Svindlen har fundet sted på Sicilien og har drejet sig om landbrugsstøtte.

I alt 94 personer blev anholdt ved razziaer, som fandt sted før daggry. Det oplyser anklagemyndigheden i Messina.

Blandt de mange anholdte er flere højt placerede personer fra to mafiafamilier, en entreprenør, en ejendomsmægler samt flere offentligt ansatte, der arbejder med landbrugsstøtte.

Den såkaldte Tortoricimafia, som er navngivet efter en by i bjergkæden Nebrodi på øens nordøstlige side, har ifølge anklagemyndigheden siden 2010 uretmæssigt sikret sig over 10 millioner euro - omkring 75 millioner kroner - i landbrugsstøtte.

Det rapporterer det italienske medie Rai24.

Svindlen bestod blandt andet i, at visse personer hævdede at eje land, som i virkeligheden tilhørte de lokale myndigheder.

Svindlen kunne ikke været blevet gennemført uden støtte fra embedsmænd, som arbejdede for de lokale myndigheder.

- Embedsmændene havde de nødvendige kundskaber til at hjælpe mafiagruppen, så den kunne udnytte et mangelfuldt kontrolsystem, siger dommer Sergio Matroeni.

