95-årig australsk oldemor er død efter strømskud fra politiet

En 95-årig australsk kvinde er onsdag død, cirka en uge efter at hun blev ramt af en betjents skud fra en strømpistol.

Det oplyser politiet i den australske delstat New South Wales.

Sagen om den 95-årige oldemor Clare Nowland har vakt stor opsigt i Australien. Den har også trukket overskrifter i flere andre lande.

Kvinden har været i kritisk tilstand siden den 17. maj.

Her blev hun på sit plejehjem i byen Cooma skudt af en strømpistol, som en 33-årig betjent affyrede under en konfrontation.

- Det er med stor sorg, at vi kan bekræfte, at 95-årige Clare Nowland i nat er død i Cooma, oplyser delstatspolitiet i en udtalelse.

Hun sov stille ind på hospitalet med sin familie ved sin side, lyder det.

Clare Nowland havde 24 børnebørn og 31 oldebørn.

Kort før hendes død blev den 33-årige betjent anklaget for på forskellige måder at have opført sig uforsvarligt og forårsaget stor skade.

Politibetjenten skal i retten den 5. juli.

Politiet blev den 17. maj kaldt ud til plejehjemmet Yallambee Lodge. De ansatte fortalte, at en kvinde var "bevæbnet med en kniv".

Da politiet dukkede op, blev den 95-årige kvinde beordret til at lægge en takket kødkniv fra sig. I stedet bevægede hun sig frem mod betjentene "i lavt tempo", hvilket fik en af dem til at affyre sin strømpistol.

/ritzau/AFP