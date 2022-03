95-årige dronning Elizabeth genoptager arbejdet efter covid-19

Det går fremad med Storbritanniens dronning Elizabeth, der 20. februar blev bekræftet smittet med coronavirus.

Tirsdag har den 95-årige dronning genoptaget sine offentlige opgaver efter at have haft milde forkølelsessymptomer som følge af covid-19.

Det oplyser det britiske kongehus ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hun har det "meget bedre", lyder det fra dronningens søn, prins Charles.

Kongehuset, der ikke beskriver dronningens tilstand i detaljer, fortæller, at hun nu er frisk nok til at holde virtuelle møder.

Det er med de nye ambassadører i Storbritannien fra Andorra og Chad, som dronning Elizabeth har talt med fra sit hjem, Windsor-slottet.

I sidste uge havde dronningen lignende aftaler med nye ambassadører, men de blev aflyst på grund af regentens coronasymptomer.

Meddelelsen om dronningens smitte kom, blot et par uger efter at hun 6. februar kunne markere et historisk 70-års-jubilæum.

Bekymringen for dronningens helbred er tiltagende i Storbritannien. Her har en stor del af befolkningen ikke kendt nogen anden monark i deres levetid.

Platinjubilæet bliver for alvor markeret fra 12. til 15. maj.

Her vil hun blandt andet åbne dele af sit hjem for offentligheden. Nogle af verdens største stjerner vil desuden optræde uden for slottet i London.

Det er uklart, i hvor høj grad dronningen selv kommer til at deltage.

/ritzau/