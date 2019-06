95 personer er blevet dræbt i angreb på landsby i Mali

Et angreb i Mali natten til mandag var målrettet en landsby beboet af den etniske gruppe dogon-folket.

Mindst 95 personer er blevet dræbt af bevæbnede gerningsmænd i et angreb mod en landsby i Mali natten til mandag.

- Lige nu er der 95 døde civile. Ligene er blevet brændt, og vi fortsætter med at lede efter flere, siger en unavngiven embedsmand fra Koundou-distriktet.

Det er en landsby ved navn Sobane i det centrale Mali, der er blevet ramt.

Landsbyen er beboet af den etniske gruppe kendt som dogon-folket.

- En dogon-landsby er mere eller mindre blevet udslettet, siger et unavngivet medlem af Malis sikkerhedsstyrker.

Den internationale tv-station France 24 har fra Malis forsvarsministerium fået bekræftet, at dødstallet er på 95. Yderligere 19 personer er savnet.

Det fremgår mandag eftermiddag ikke, hvem der står bag angrebet.

Medlemmer af dogon-folket og en anden etnisk gruppe kendt som fulani-folket har længe været i strid om adgang til land og vand, skriver France 24

Dogon-folket beskylder blandt andet fulani-folket for at være tilknyttet lokale militante grupper. Til gengæld mener fulani-folket, at Malis hær har forsynet dogon-folket med våben til at udføre angreb mod dem.

