99-årige prins Philip er blevet indlagt på hospitalet

Dronning Elizabeths mand, prins Philip, er blevet indlagt og ventes at være under observation nogle dage.

Den 99-årige britiske prins Philip, der er gift med dronning Elizabeth, er blevet indlagt på hospitalet. Det oplyser det britiske kongehus.

Prins Philip blev indlagt tirsdag aften for en sikkerheds skyld og vil være under observation i nogle dage, lyder det.

Ifølge en kilde fra kongehuset var indlæggelsen ikke akut, og prins Philip kunne af egen kraft gå ind på hospitalet, skriver Reuters.

Det var den kongelige huslæge, der tirsdag opfordrede ham til at lade sig indlægge, efter at prinsen havde følt sig sløj.

Prins Philips officielle titel er hertug af Edinburgh, og han har danske rødder som oldebarn af Christian IX.

Han blev født 10. juni 1921 som Philip, prins af Danmark og Grækenland, og tilhører ligesom dronning Margrethe den glücksborgske kongeslægt.

Prins Philip og 94-årige dronning Elizabeth blev i januar vaccineret mod coronavirus. Det skete på Windsor Castle.

Sidste år takkede prinsen i en sjælden udtalelse det britiske sundhedspersonale for indsatsen under coronapandemien.

- Jeg vil gerne anerkende det altafgørende og kritiske arbejde, der bliver udført af så mange for at bekæmpe pandemien. Alle i sundhedsfaglige og videnskabelige stillinger, universiteter og forskningsinstitutioner er sammen om at bekæmpe covid-19, lød det i april fra prinsen.

Prinsen trak sig fra offentlighedens søgelys i august 2017. Hans offentlige optrædener og udtalelser har været yderst begrænsede siden da.

- På vegne af alle os, der opholder sig i sikkerhed i vores hjem, vil jeg gerne takke alle dem, der sørger for, at vores liv kan fortsætte, sagde han i april.

I slutningen af 2019 blev prins Philip også indlagt på King Edward VII Hospital i London. Han blev udskrevet efter nogle dage.

/ritzau/