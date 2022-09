Åkesson: I tilfælde af magtskifte vil vi med i ny regering

Det er for tidligt at sige, om der kommer et magtskifte i Sverige eller ej. Det siger Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkesson, i en tale under partiets valgfest.

- Lige nu er vi Sveriges næststørste parti. Og det ser ud til, at vi fastholder den position. Det er virkelig godt gået. Jeg har ikke tænkt mig at sige noget om kampen mellem blokkene, andet end at det ser rigtig godt ud lige nu, siger han ifølge Aftonbladet.

Stemningen til festen er god, og de tilstedeværende synger "Jimmie Åkesson, shalalalala".

- Jeg har hørt den sang før. Det er 12 år siden, vi kom ind i Riksdagen. Jeg tror, at vi fik 5,7 procent. Lige nu står vi til 20,7 procent, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kort før klokken 23.00 søndag overtog blå blok føringen fra den rød-grønne blok ved det svenske valg.

Ifølge en prognose fra tv-kanalen SVT1 står blå blok til 176 mod 173 til statsminister Magdalena Anderssons røde blok.

- Hvis der kommer et magtskifte, så kommer vi til at få en central position i den nye regering, som tiltræder. Vores ambition er at sidde med i regeringen, siger Jimmie Åkesson ifølge Aftenbladet.

Med 89 procent af stemmerne talt op står Sverigedemokraterna til 20,7 procent af stemmerne, Socialdemokraterna står til 30,5 procent og det konservative parti Moderaterna til 19 procent.

Ved begyndelsen af den svenske valgaften havde den rød-grønne blok føringen. Men sidst på aftenen tippede flertallet, og natten til mandag fører den borgerlige blok med 0,9 procentpoint.

Således står Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna til 49,7 procent af stemmerne mod 48,8 procent til de fire rødgrønne partier, Socialdemokraterne, Centerpartiet, Vänsterpartiet og Miljöpartiet.

Natten til mandag oplyser den svenske valgmyndighed til det svenske nyhedsbureau TT, at et foreløbigt resultat først vil ligge klart onsdag, når blandt andet udlandsstemmer og de senest afgivne brevstemmer er blevet talt op.

/ritzau/