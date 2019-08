A$AP Rocky takker sine fans for støtte under fængsling

Rapper tiltalt for vold i Sverige er taknemmelig for, at byretten i Stockholm har ladet ham rejse hjem til USA.

På bare en halv time fik et opslag på rapperen A$AP Rocky's Instagram-profil flere end 750.000 likes og knap 38.000 kommentarer fredag aften.

I opslaget udtrykker han sin taknemmelighed over netop at være blevet løsladt fra sin varetægtsfængsling i Sveriges hovedstad, Stockholm.

Den amerikanske musiker har siden begyndelsen af juli været varetægtsfængslet, sigtet og efterfølgende tiltalt for vold.

- Tak af hele mit hjerte til alle mine fans, venner og enhver rundtom i verden, som har støttet mig i de forgangne uger.

- Jeg kan ikke beskrive, hvor taknemmelig jeg er, skriver A$AP Rocky.

I opslaget beskriver han, at "oplevelsen" i Sverige har været hård for ham og gjort ham ydmyg.

30-årige A$AP Rocky, hvis borgerlige navn er Rakim Mayers, blev anholdt natten til 3. juli og har siddet varetægtsfængslet i Sverige siden 5. juli.

Han er - sammen med to andre - mistænkt for et overfald begået mod en 19-årig mand 30. juni på gaden i Stockholm.

Løsladelsen af A$AP Rocky blev meddelt fredag aften efter et langt retsmøde i Stockholm. Også hans to medtiltalte blev sluppet fri.

- Jeg vil gerne takke retten for lade mig, Bladi og Thoto vende tilbage til vores familier og venner, skriver A$AP Rocky og henviser til sine to medtiltalte.

A$AP Rocky har nægtet sig skyldig i tiltalen om vold, selv om han har erkendt, at han både sparkede og slog den 19-årige ved optrinnet i Stockholm.

Ifølge rapperen var der tale om selvforsvar.

Der ventes dom i sagen den 14. august.

