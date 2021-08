Årets hyldest til det bedste i amerikansk tv rykker udendørs

Dette års Emmy Awards vil blive afholdt udendørs i Los Angeles på grund af bekymring for coronapandemien.

Samtidig er antallet af nominerede, der får mulighed for at være til stede, skåret yderligere ned.

Det oplyser Television Academy, der er arrangør af showet, som hylder det bedste i amerikansk tv, tirsdag.

Oprindeligt var det planen at afvikle den 73. udgave af showet den 19. september indendørs i Microsoft Theater i Los Angeles med et begrænset antal deltagere.

I 2020 foregik prisuddelingen virtuelt som følge af pandemien og uden tilskuere.

- Vi glæder os over igen at kunne byde tilskuere velkommen tilbage til dette års Emmys. Men efter drøftelser med sundheds- og sikkerhedseksperter fra Los Angeles County og Emmy-ceremonierne, har Television Academy konkluderet, at vi må begrænse antallet af nominerede, som kan deltage, skriver arrangøren i en meddelelse på sin hjemmeside.

Det tilføjes, at prisuddelingen vil finde sted på en udendørs scene bag Microsoft Theater.

- Vores nomineredes sundhed og sikkerhed er afgørende betydning, skriver arrangøren.

Emmy Awards anses som den mest fornemme tv-pris i USA. Showet omtales ofte som fjernsynets svar på filmbranchens Oscar-uddeling.

/ritzau/