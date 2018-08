Årets strejker i Ryanair

Ryanair opererer fra 86 baser i 37 lande og transporterede sidste år 130 millioner passagerer.

I årets løb har det irske selskab været ramt af strejker:

* 10. august:

Ryanair aflyser i alt 396 afgange på grund af strejker i Tyskland, Irland, Belgien og Sverige. Det er næsten 17 procent af fredagens 2400 afgange.

* 3. august:

Irske piloter gennemfører deres fjerde endagsstrejke, der medfører 20 aflyste fly.

* 25.-26. juli:

Kabinepersonale i Italien, Spanien, Portugal og Belgien gennemfører to dages strejke. 600 afgange aflyses.

* 24. juli:

Ryanair sløjfer 16 af dagens omkring 2300 afgange efter irske piloters strejke.

* 20. juli:

Selskabet aflyser 24 ud af 2300 afgange som følge af irske piloters strejke.

* 12. juli:

Omkring en fjerdedel af Ryanairs 350 piloter, der er baseret i Irland, går i strejke for første gang for at få bedre forhold.

* 29. marts:

Flere dusin afgange aflyses til og fra lufthavne i Portugal, da kabinepersonale gennemfører 24 timers strejke tre gange: 29. marts, 1. april og 4. april.

* 10. februar:

Tre italienske fagforeninger strejker i fire timer, fordi de ikke indgår i overenskomstforhandlinger med Ryanair.

Kilde: Reuters.

/ritzau/