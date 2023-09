Årsdag for ung kvindes død bliver en ny test for Iran

Situationen er spændt i Iran, hvor der lørdag ventes uroligheder i forbindelse med årsdagen for Masha Zhina Aminis død.

Den kurdiske kvinde blev tilbageholdt af moralpolitiet den 16. september sidste år, fordi hendes hovedbeklædning sad for løst i henhold til Den Islamiske Republiks regler for kvinders beklædning.

Den 22-årige Masha Zhina Amini døde i moralpolitiets varetægt. Hun blev ifølge familien og andre pårørende mishandlet så voldsomt, at hun kort efter anholdelsen var i koma og døende blev bragt til et hospital.

Moralpolitiets brutalitet udløste voldsomme regeringsfjendtlige uroligheder i Teheran og mange andre iranske byer i adskillige måneder i en af de hidtil største folkelige opstande mod styret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Protesterne mod kvindens død er blevet mødt med ekstrem vold fra regimets side, og udenlandske menneskerettighedsgrupper har rapporteret om mange anholdelser op til årsdagen. Internettet har i perioder været lukket.

USA, EU og Storbritannien varslede fredag nye sanktioner mod det iranske regime, som i en lang periode har forberedt sig på årsdagen - blandt ved at slå ned på journalister og aktivister.

Myndighederne venter lørdag nye protester og optøjer. Man har blandt andet sendt sikkerhedsstyrker til Aminis hjemby, Saqez.

Hoteller i byen må ikke tage imod gæster, og der er opsat mange overvågningskameraer - blandt andet ved Aminis grav, skriver nyhedsbureauet AFP.

Der er mere politi på gaden end sædvanligt i Teheran. Internettet er igen sat ud af drift.

Artiklen fortsætter under annoncen

I mange storbyer i udlandet ventes der også demonstrationer.

Moralpolitiet blev oprettet for at få iranere til at overholde islamisk lov. Men det har ofte brugt vold for at håndhæve reglerne.

Politiet kaldes Gasht-e Ershad, som kan oversættes til "vejledningspatruljen".

/ritzau/AFP