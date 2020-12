To årtier i krig: Afghanerne sætter fred før frihed

Afghanerne er trætte af krig. Så trætte, at de er klar til at sætte fred før frihed. Til gengæld ulmer et stille håb om, at krigen snart vil nå sin afslutning

”Vesterlændinge er ikke vores fjender. Kun de, som kommer hertil og bekæmper os. De burde lade afghanerne løse deres egne uenigheder.”

Udsagnet stammer fra en ledende afghansk Taleban-kommandant, som den dansk-afghanske journalist Nagieb Khaja faldt i snak med til et middagsselskab i 2011 på en af sine mange rejser til det krigshærgede land.

Ønsket om at lade afghanerne løse deres egne uenigheder imødekom amerikanerne, da de i februar indgik en slags fredsaftale med Taleban. En aftale, som indebærer, at USA indenfor 14 måneder vil trække sine soldater ud af landet samt et løfte om at løslade 5000 talebanfanger. Til gengæld har den militante, islamistiske bevægelse indvilget i at tage plads ved forhandlingsbordet over for den afghanske regering.

Nu er Afghanistan måske nærmere en aftale om fred, siden USA sammen med allierede som Danmark rykkede ind i landet for at vælte det daværende Taleban-styre. Forhandlingerne er nemlig nået til ”en betydelig milepæl”, lyder det fra USA’s særlige udsending, Zalmay Khalilzad. De stridende parter er blevet enige om ”en politisk køreplan og en omfattende våbenhvile”, skrev Khalilzad i den forgangne uge på Twitter.

”Denne aftale demonstrerer, at parterne kan blive enige om svære spørgsmål,” lød det.

Det er første gang, parterne nærmer sig hinanden, siden regeringen i Kabul og repræsentanter fra Taleban omsider indledte en dialog i midten af september.

I byen Paktia tre timers kørsel syd for den afghanske hovedstad, Kabul, bor den 25-årige Sayed Hashmi. Han er kandidat i engelsk sprog og litteratur fra Paktia Universitet og underviser på en privatskole. Som et menneske, der har levet langt størstedelen af sit liv med krig, er Sayed Hashmis største drøm ikke uventet, at Afghanistan finder fred.

”Det vil være som at sætte en fugl fri fra buret,” skriver han i en Messenger-besked til Kristeligt Dagblad og stiller et retorisk modspørgsmål:

”Hvis ens land er i konflikt, hvordan kan man så være glad og lykkelig?”

Som afghansk borger er Sayed Hashmi splittet om forhandlingerne. På den ene side har han været bekymret fra begyndelsen, fordi USA har ”holdt det afghanske folk i mørket”, som han beskriver det.

”Vi er ikke blevet involveret i processen, og selv nu har jeg ikke helt forstået aftalen,” forklarer han.

På den anden side er den unge afghaner taknemmelig for regeringens velvilje, hvilket han især mener, at de seneste seks måneders løsladelse af Taleban-fanger har bevist.

”Regeringens hensigter er krystalklare. Den har taget alle de nødvendige skridt på vejen til en vedvarende og fredelig løsning,” skriver han.

I hans øjne har afghanerne ikke andre muligheder end at indgå fred med hinanden.

”Årtiers krig og konflikt har vist, at ingen af siderne kan lede landet perfekt og fredeligt,” skriver Sayed Hashmi, som tror på, at den eneste løsning er en samlingsregering, hvor alle parter føler sig repræsenterede.

På trods af landets uvisse fremtid er han håbefuld på afghanernes vegne.

”Jeg tror på vores ukuelighed,” skriver han.

Og Sayed Hashmi står tilsyneladende ikke alene med håbet. Den internationale udviklingsorganisation Asia Foundation har interviewet 4303 tilfældige afghanere og spurgt, om de tror på fred inden for de næste to år. Over halvdelen, 54,1 procent, svarede ja. Den store optimisme kan måske forklares med timingen af undersøgelsen, som blev gennemført mellem den 6. september og den 4. oktober i år i den indledende fase af forhandlingerne. På det tidspunkt var der i hvert fald mange afghanere, der gerne ville tro på, at løsningen var på vej. Det fortæller Nagieb Khaja, journalisten, som for snart 10 år siden talte med Taleban-kommandanten om landets fremtid. Nagieb Khaja har rejst i Afghanistan siden 2005, senest for to uger siden.

”Mange var håbefulde,” siger han.

Men som tiden gik, eskalerede Taleban kamphandlingerne med adskillige dødbringende angreb mod afghanske sikkerhedsstyrker – det første kun få dage efter fredsforhandlingernes indledning. Derfor er troen på, at forsoning kan lade sig gøre, også svundet ind, forklarer Afghanistan-kenderen.

De seneste meldinger om våbenhvile mødes også kun af forsigtig optimisme, fortæller Nagieb Khaja.

”Man er glad, men man er skeptisk,” siger han og forklarer, at mange afghanere er bekymrede for, at det tog to måneder alene at nå til en aftale om at fortsætte fredsforhandlingerne og endnu uden en konkret plan.

”Men man klynger sig til halmstrået, fordi det er den eneste mulighed,” siger dansk-afghaneren.

I Asia Foundations undersøgelse svarede 34,3 procent af de adspurgte afghanere da også, at fred ikke var opnåelig inden for to år. ”Indblanding fra andre lande” blev angivet som hyppigste årsag foran argumenter som ”regeringen og Taleban er for langt fra hinanden” og ”Taleban ikke er interesseret i fred”.

Ifølge Nagieb Khaja er afghanere så trætte af krig, at mange drømmer beskedent om, at regeringen og Taleban-militsen vil mødes et sted, hvor befolkningen blot får lov at bevare nogle af de fremskridt, de har opnået, mens Vesten har været i Afghanistan og støttet landets udvikling i udpræget grad.

”Man ved godt, at man er nødt til at give køb på noget, for Taleban har også krav,” fortæller han.

Spørgsmålet er bare, hvor meget man vil give afkald på.

”Langt de fleste vil ikke tilbage til den tid, hvor Taleban regerede,”siger Nagieb Khaja.

Han forklarer, at særligt afghanere i byerne frygter, at kvinder fratages muligheden for at arbejde, eller at Taleban indfører et religiøst politi på gaden. Derfor vil de fleste afghanere kunne leve med mindre kompromiser.

”Hvis de indfører et forbud mod blandede køn i klasserne, men kvinder stadig kan uddanne sig,” giver Nagieb Khaja som eksempel og tilføjer:

”De er villige til at give køb på nogle frihedsrettigheder for at få freden.”

Der er ikke meget håb for Afghanistan, hvis David Vestenskov ser i sin krystalkugle. Han er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet og har fulgt udviklingen i Afghanistan gennem 10 år. Han tvivler på, at regeringen og Taleban vil nå en aftale.

”Det virker ikke realistisk. De står fortsat stejlt overfor hinanden,” siger han og lægger blandt andet til grund, at den afghanske præsident, Ashraf Ghani, har et krav om, at landet fortsat skal være under hans ledelse. Modsat er Talebans hovedkrav, at Ghani ikke bliver en del af fremtidens Afghanistan.

Når de udenlandske soldater trækker sig, er det David Vestenskovs vurdering, at store dele af Afghanistans sundheds-, uddannelses-, og sikkerhedssektor vil krakelere.

”Vesten har opbygget et system, som er dybt afhængigt af både finansiel og militær støtte. Men systemet er kunstigt, og det kommer ikke til at overleve uden Vestens penge,” siger han og tilføjer:

”Uanset hvordan jeg vender og drejer det, så går landet med hastige skridt mod en borgerkrig.”

Tilbage i Paktia syd for Kabul insisterer Sayed Hashmi på at bevare håbet.

”Mit velbefindende er afhængigt af mit lands velbefindende. Jeg håber stadig på en bedre fremtid,” skriver han.