ABBA udgiver nyt album i november efter næsten fire årtier

ABBA er genforenet for at udgive et nyt album. Det sker efter næsten fire årtier.

Gruppen, som blev opløst i 1982, vil også give en digital koncert i London næste år. Det siger Benny Andersson og Björn Ulvaeus ved præsentationen af nyheden om albummet i London torsdag.

Benny Andersson og Björn Ulvaeus er de to mandlige medlemmer af den svenske kvartet, som også tæller Agnetha Fältskog og Anni-Frid Lyngstad.

ABBA, som er en af musikhistoriens bedst sælgende grupper med over 385 millioner solgte albums, vil udgive det nye album "Voyage" den 5. november. To nye sange er udgivet torsdag.

- Det lyder præcist på samme måde, som det altid har gjort, siger Benny Andersson.

Benny Andersson og Björn Ulvaeus siger i en videopræsentation fra London, at "vi har lavet et nyt album med ABBA", hvorefter de stillede op til spørgsmål for journalister ved et pressemøde.

De to singler, som allerede ligger på Spotify, har titlerne "I still have faith in you" og "Don’t shut me down".

Sidste gang Abba udgav ny musik var i 1982. Det var singlen "Under attack".

/ritzau/Reuters