Abbas-rival skaffer tusinder af vacciner til Gazastriben

Palæstinensisk enklave har fået 20.000 vaccinedoser til de mest udsatte af sine to millioner indbyggere.

Den palæstinensiske Gazastribe har søndag modtaget 20.000 doser af den russiske coronavaccine Sputnik V.

Sundhedsmyndigheder i den palæstinensiske enklave siger, at de mandag vil gå i gang med at vaccinere ansatte i sundhedssektoren og personer med kroniske sygdomme.

Vaccinerne er en gave fra De Forenede Arabiske Emirater. Leverancen er kommet på plads takket være den palæstinensiske politiker Mohammad Dahlan, der lever i eksil i Emiraterne.

- Forsendelsen er et gavmildt tilbud fra broderlandet, skriver Dahlan på Facebook.

- Vi lover vort folk, at vi vil gøre alt for at sikre flere.

Det ses af flere politiske iagttagere som et forsøg fra Dahlans side på at score point forud for det planlagte palæstinensiske valg i maj.

Dahlan omtales som en mulig udfordrer for palæstinensernes mangeårige leder, 85-årige Mahmoud Abbas.

Abbas smed ham ud af Fatah-bevægelsen for 10 år siden og tvang ham i eksil.

Gazastriben modtog onsdag sine første 2000 doser fra Abbas' regering på Vestbredden, efter at Israel havde godkendt, at vaccinerne blev transporteret over israelsk land og videre ind i Gazastriben.

Abbas har sagt, at Vestbredden vil dele sine vacciner med indbyggerne i det sydlige palæstinensiske territorium.

Oprindeligt havde Israel blokeret for, at der blev sendt vacciner til Gazastriben.

Her bor to millioner palæstinensere på et område på størrelse med øen Mors i Limfjorden.

Blandt dem er der bekræftet over 54.000 smittetilfælde og 543 dødsfald, der tilskrives coronavirusset.

/ritzau/Reuters