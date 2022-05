Abekopper hos rejsende sætter gang i smitteopsporing i Oslo

Der er sat gang i smitteopsporingen i Oslo, efter at en person, der tidligere i maj besøgte den norske hovedstad, har fået påvist abekopper.

Det oplyser Folkehelseinstituttet (FHI), der er den norske sundhedsstyrelse.

Der er tale om en person fra et europæisk land, hvor der er udbrud af abekopper. Det skriver FHI uden at oplyse det nøjagtige land.

Personen besøgte Oslo fra 6. til 10. maj og havde symptomer under opholdet, men fik først påvist smitten efter at være kommet hjem.

- Det er ikke uventet, at personer smittet med abekopper har været i Norge, og sundhedsvæsenet skal være forberedt på det.

- Vi hjælper nu Oslo kommune med at informere dem, som den rejsende havde kontakt til under opholdet. Det er for tidligt at vurdere risikoen for, at nogen af dem er smittet, siger overlæge Preben Aavitsland fra FHI.

Sygdommen abekopper er dukket op flere steder i Europa de seneste uger.

Senest har Schweiz lørdag konstateret sit første tilfælde af abekopper.

Der er endnu ikke set nogen tilfælde i Danmark, og Sundhedsstyrelsen frygter ikke udbredt spredning af sygdommen herhjemme.

Alligevel har man udarbejdet retningslinjer for, hvordan abekopper skal håndteres i det danske sundhedsvæsen, hvis sygdommen skulle dukke op.

- Vi forventer ikke, at der kommer udbredt spredning af abekopper i Danmark, men vi er opmærksomme på, at der kan komme enkelte tilfælde, siger enhedschef Bolette Søborg, Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Abekopper viser sig typisk i form af feber, kulderystelser og et udslæt med blærer, som kan give sår, når de heler.

/ritzau/