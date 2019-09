Abort bliver gjort lovligt i hele Australien

Australiens mest folkerige delstat, New South Wales, har afkriminaliseret abort som den sidste i landet.

Dermed bliver loven, der har stået siden 1900, og som kunne give kvinder og deres læger op mod ti års fængsel, ændret, skriver nyhedsbureauet AFP.

Den nye lov giver læger ret til at udføre en abort indtil uge 22. Skal det ske efter uge 22, kræver det, at to læger godkender aborten og søger råd hos et vejledende hospitalsudvalg.

Ved den gamle lov måtte læger kun udføre abort, hvis de fandt, at kvindens helbred var i alvorlig fare.

Lovændringen sker efter lang tids politisk debat og tovtrækkeri i delstaten, hvori storbyen Sydney ligger.

- Undskyld, at det tog så lang tid, siger det uafhængige parlamentsmedlem Alex Greenwich, der har stået bag lovændringen, på Twitter.

I delstaten South Australia er en abort kun lovlig, hvis læger vurderer, at kvindens mentale eller fysiske helbred er i fare, eller hvis barnet er alvorlig handikappet fysisk eller psykisk.

/ritzau/