Abort med tvillinger bliver sværere

* Stortinget i Norge har vedtaget en stramning af landets abortlov.

* Ændringen betyder, at kvinder, der er gravide med tvillinger, trillinger eller lignende, fremover skal søge om tilladelse hos et særligt nævn, hvis de ønsker at få fjernet et eller flere af fostrene. Nævnet kommer til at bestå af fagpersoner.

* Hidtil har norske kvinder kunnet træffe beslutningen selv.

* I Danmark skal der være en helbredsrisiko for enten mor eller barn, hvis en kvinde skal tilbydes fosterreduktion.

Kilder: NTB, Kristeligt Dagblad.

/ritzau/