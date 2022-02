Adele hylder søn og eksmand på stor aften ved Brit Awards

Superstjernen Adele blev den helt store vinder, da Storbritanniens største musikere tirsdag aften blev hyldet ved BRIT Awards i London.

Adele snuppede således både prisen for Bedste album med "30" og Bedste sang med "Easy On Me".

Som prikken over i'et modtog den 33-årige sangstjerne også prisen som Bedste kunstner.

- Jeg vil gerne dedikere denne pris til min søn og til hans far Simon, sagde en tydeligt rørt Adele i sin takketale, da hun modtog prisen for Bedste Album.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det her album vores fælles rejse - ikke bare min, tilføjede hun.

Adele er kendt for sine sange om hjertesorg og nostalgi. Hun har tidligere sagt, at hun lavede albummet "30" for at forklare sin skilsmisse fra Simon Konecki til sin unge søn.

/ritzau/Reuters