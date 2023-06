Admiral: Vi leder efter ubåd så længe der er en chance

Eftersøgningen efter de fem mennesker, der er om bord på miniubåden "Titan", fortsætter "så længe der er en chance for overlevelse".

Det siger admiral John Mauger, der står i spidsen for den amerikanske kystvagts redningsindsats, til tv-stationen CBS News.

- I løbet af de næste 24 timer vil vi få flere fartøjer ind, flere fjernstyrede køretøjer og vi vil også fortsat flyve i luften. Så vi leder stadig, siger han.

Mauger tilføjer, at der er mange metalgenstande i vandet i det område, hvor eftersøgningen finder sted. Det gør indsatsen kompliceret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Indsatsen er en kamp mod uret.

Hvis de fem mennesker i "Titan" stadig er i live, menes de at have ilt til omkring 20 timer. Det siger John Mauger i et interview med britiske BBC onsdag kort før klokken 17 dansk tid.

Den vurdering kommer på baggrund af tidligere vurderinger fra USA's kystvagt.

BBC spørger Mauger, hvor optimistisk han er:

- På nuværende tidspunkt bliver vi nødt til at fortsætte med at lede efter ubåden, svarer admiralen.

Natten til onsdag dansk tid opsnappede et canadisk eftersøgningsfly regelmæssige bankelyde med 30 minutters intervaller.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det viser et internt amerikansk regeringsnotat, som er kommet i hænderne på det amerikanske medie Rolling Stone.

Det er endnu uklart, hvor eller hvad bankelydene stammer fra.

Ubåden "Titan" mistede kontakt med overfladen søndag, 1 time og 45 minutter efter den var dykket.

Fartøjet forsvandt i havet 1448 kilometer fra halvøen Cape Cod i den amerikanske delstat Massachusetts.

Ubåden havde kurs mod vraget af "Titanic", der ligger knap fire kilometer under Atlanterhavets overflade.

/ritzau/