Adskillige betjente er ramt af skud i amerikansk forstad

Et større antal politibetjente er blevet ramt af skud mandag i byen Charlotte i den amerikanske delstat North Carolina.

Det oplyser politiet i distriktet Charlotte-Mecklenburg på det sociale medie X, skriver nyhedsbureauet AP.

Betjente fra politienheden U.S. Marshals Task Force var i gang med at efterforske en sag i en forstad til Charlotte, da de kom under beskydning.

Det er mandag aften dansk tid uklart, hvor mange personer der er ramt.

Det er heller ikke oplyst, om der er én eller flere gerningspersoner, og om nogen er blevet pågrebet.

Kort før klokken 21.30 dansk tid beskriver politiet stedet, hvor betjentene blev ramt af skud, som et "aktivt" gerningssted.

Mange veje i området er blevet spærret, så ambulancerne, der henter ofrene, hurtigere kan nå fra gerningsstedet til hospitalet.

/ritzau/