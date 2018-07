Adskilte migrantbørn beretter om sult og kulde i detention

Over 200 af de børn og forældre, der har været adskilt på grænsen til USA, er blevet interviewet til rapport.

En lang række af de migrantbørn, som er blevet adskilt fra deres familier ved grænsen til USA, fortæller nu om deres oplevelser.

Beretningerne indgår i en rapport til den føderale domstol i Los Angeles. Rapporten indgår dermed i en sag om, hvorvidt Trump-administrationen lever op til sine forpligtelser i behandlingen af tilbageholdte migrantbørn.

Frivillige advokater har i løbet af juni og juli interviewet flere end 200 børn og forældre, der som illegale immigranter har været tilbageholdt.

Børnene fortæller, at de - våde og mudret til fra deres rejse over den mexicanske grænse - måtte sidde direkte på kolde betongulve.

De beretter videre om beskidte toiletfaciliteter, manglende drikkevand, frossen mad samt tændt lys, der holdt dem vågne om natten.

De yngste børn græd og råbte efter deres forældre i de afspærrede områder, hvor de blev tilbageholdt i uvished om deres fremtid.

- Jeg var meget bange og deprimeret hele tiden. Jeg var bange for vagterne og bange for, at jeg ville blive deporteret uden min mor, fortæller 16-årige Keylin fra Honduras.

Andre børn kalder centeret for en "fryser" og et "hundebur".

Rapporten kritiserer Trump-administrationen for ikke at leve op til de krav, der er til tilbageholdelsen af migrantbørn.

- De (børnene, red.) fortæller højt og tydeligt, at de oplever påtvungen sult, dehydrering og søvnløshed, siger Peter Schey, der er en af børnenes advokater.

- De terroriseres, og jeg synes, at tiden er inde for, at domstolen og offentligheden hører deres stemmer.

Ministeriet for indenlandsk sikkerhed har endnu ikke kommenteret rapporten.

Men i den rapport, ministeriet har udarbejdet til den føderale domstol i sidste måned, lød konklusionen, at forholdene på centrene levede op til kravene.

Efter massiv kritik besluttede præsident Trump i juni at stoppe den udskældte praksis med at adskille børn og forældre ved grænsen.

Trump-administrationen har siden anmodet om at få lempet på kravene for, under hvilke forhold og hvor længe børn må tilbageholdes.

Dermed skulle børnene kunne tilbageholdes sammen med deres forældre under slækkede vilkår. Begge anmodninger blev dog afvist.

/ritzau/