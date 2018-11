Advokat for blasfemi-frikendt kvinde flygter ud af Pakistan

En advokat er flygtet fra Pakistan af frygt for sin sikkerhed efter at have forsvaret en blasfemidømt kvinde.

Forsvarsadvokaten for den kristne kvinde Asia Bibi, der af Pakistans højesteret onsdag blev frikendt for blasfemi, er flygtet ud af landet af frygt for sin egen sikkerhed.

Det oplyser Asia Bibis bror, James Masih, lørdag ifølge nyhedsbureauet AP.

Forsvarsadvokaten, Saiful Malook, har ifølge broren forladt Pakistan uden at give yderligere oplysninger. Desuden er Saiful Malooks mobiltelefon slukket.

Det har udløst vrede blandt hårdkogte islamister, at Pakistans højesteret onsdag frikendte Asia Bibi, der i 2010 blev dømt til døden for blasfemi.

Massedemonstrationer lammede i dagevis flere dele af landet, indtil det islamistiske parti Tehreek-i-Labaik Pakistan (TLP) og den pakistanske regering fredag indgik en aftale om at stoppe protesterne

Det er i vid udstrækning TLP, der har stået bag demonstrationerne.

Aftalen indeholder blandt andet et punkt, der siger, at regeringen ikke vil gøre indsigelser, hvis højesterets beslutning om at frikende Asia Bibi bliver appelleret.

Ifølge aftalen skal der også indføres et udrejseforbud for Asia Bibi, således at hun ikke kan forlade Pakistan, skriver nyhedsbureauet AFP.

Forsvarsadvokat Saiful Malook sagde tidligere på ugen til AP, at han ville blive nødt til at forlade Pakistan, fordi tilhængere af den islamistiske præst Khadim Hussain Rizvi havde truet med at dræbe ham.

Ifølge den italienske avis Corriere della Sera er Saiful Malook rejst gennem Rom til Amsterdam. Herfra vil han ifølge avisen rejse videre til London, hvor han vil slå sig ned permanent.

Sagen om Asia Bibi bunder i, at hun tilbage i 2010 angiveligt kom med nedsættende kommentarer om islam, efter at en gruppe kvinder nægtede hende at drikke vand fra et af deres glas, fordi hun ikke er muslim.

Kvinderne forlangte, at Bibi konverterede til islam for at frelse sig selv, men hun nægtede og spurgte: "Hvad har jeres profet nogensinde gjort for at redde menneskeheden?"

