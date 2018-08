Advokat: Cohen har oplysninger af interesse for efterforsker

Tidligere Trump-advokat kan have information om russisk forsøg på at blande sig i USA's valg, antyder advokat.

Præsident Donald Trumps tidligere personlige advokat, Michael Cohen, ligger inde med oplysninger, der kan have interesse for efterforsker Robert Mueller.

Det siger Cohens advokat, Lanny Davis.

Mueller står i spidsen for en efterforskning af, hvorvidt medlemmer af Trumps kampagnestab har samarbejdet med russiske agenter under valgkampen.

Lanny Davis siger, at det kunne være oplysninger om, hvorvidt Trump på forhånd vidste, at en af Demokraternes e-mailservere var blevet hacket under valgkampen i 2016.

- Cohen har viden, der kan være af interesse for den særlige efterforsker om, hvorvidt Donald Trump på forhånd kendte til hacking af e-mails, siger Davis til tv-stationen CNN.

Det kunne også være viden om en mulig russisk "sammensværgelse om at ødelægge det amerikanske demokrati" og undlade at oplyse dette til forbundspolitiet FBI, antyder Davis over for tv-stationen MSNBC uden at nævne Trumps navn.

Advokaten gav en række interviews til amerikanske tv-stationer onsdag.

Dagen inden havde hans klient Cohen erklæret sig skyldig i skattesvindel og svindel med midler i forbindelse med valgkampen. Cohen har også erkendt, at han har givet forkerte oplysninger til et pengeinstitut.

Han siger også, at det var Trump, der bad ham ordne betalingen til pornostjernen Stormy Daniels for at få hende til at holde mund om en påstået affære med Trump, så det ikke ville skade ham i valgkampen.

Trumps advokat, den tidligere New York-borgmester Rudy Giuliani, har sagt, at anklagerne intet har med præsidenten at gøre.

Onsdag morgen amerikansk tid langer Trump ud mod sin tidligere advokat på Twitter.

- Hvis nogen leder efter en god advokat, vil jeg stærkt fraråde at benytte sig af Michael Cohens tjenester!

I et andet tweet skriver præsidenten, at Cohen har "fundet på historier".

/ritzau/AP