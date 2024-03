Advokat for Hunter Biden kalder søgsmål for politisk motiveret

Den amerikanske præsident Joe Bidens søn Hunter Biden er overbevist om, at anklagerne om skattesvig mod ham er politisk motiveret.

Derfor argumenterede hans advokat Abbe Lowell onsdag i en retssal i Los Angeles for, at sagen bør afvises.

Ifølge Lowell er anklagerne blevet fremført på baggrund af en række beskyldninger fra flere republikanske politikere, der vil skade demokraten Joe Biden.

Sagens dommer, Mark Scarsi, var dog tilsyneladende skeptisk over for Lowells argumenter.

- Har du nogen beviser bortset fra tidslinjen?, spurgte Scarci advokaten under retsmødet.

Til spørgsmålet anerkendte Lowell, at det blot er en "tidslinje, men en saftig tidslinje".

54-årige Hunter Biden har nægtet sig skyldig i ikke at have betalt skat for i alt 1,4 millioner dollar - knap ti millioner kroner - i perioden mellem 2016 og 2019.

Pengene blev angiveligt brugt på euforiserende stoffer, luksusbiler og prostituerede.

Scarsi såede onsdag også tvivl om Hunter Bidens advokaters argument om, at sagens anklagere er blevet presset til at anlægge sagen af to ansatte i skattevæsnet, der sidste år fremførte beskyldningerne offentligt.

- Hvordan er de ansvarlige for det, der står i tiltalen?, lød det fra dommeren.

Det havde Lowell tilsyneladende ikke noget svar på.

- Jeg har ingen beviser for, at det er det, som er sket ... Men de to ansatte udløste dominoeffekten, sagde han.

Selve retssagen starter i juni, kort før det amerikanske præsidentvalg 5. november, hvor Joe Biden formodentligt skal op mod den republikanske ekspræsident Donald Trump.

Hunter Biden er også i delstaten Delaware anklaget for på ulovlig vis at have købt et håndvåben på et tidspunkt, hvor han brugte euforiserende stoffer. I den sag har han også erklæret sig ikkeskyldig.

Hunter Bidens forretninger står desuden i centrum for en igangværende rigsretsundersøgelse, som er et skridt inden en mulig egentlig rigsretssag mod Joe Biden.

Formålet med undersøgelsen er blandt andet at finde ud af, om Joe Biden som vicepræsident under Barack Obama fik uretmæssigt gavn af sin søns udenlandske forretninger. Det er der hidtil ikke fremlagt beviser for, og Hunter Biden har afvist, at det skulle være tilfældet.

