Advokat: Navalnyj er syg og har tabt ni kilo i fængslet

Den fængslede russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj er syg og uden behandling, og han har på lidt over to uger tabt sig næsten ni kilo, oplyser hans advokat.

Navalnyj har været fængslet, siden han i januar 2021 vendte tilbage fra behandling i Tyskland.

Det var efter, han havde været udsat for et giftangreb i Rusland, som den russiske efterretningstjeneste efter alt at dømme stod bag.

Den 46-årige Navalnyj afsoner en fængselsstraf på ni år for bedrageri. Hans tilhængere mener, at dommen blev afsagt med ført hånd af præsident Vladimir Putin.

- I natten fra fredag til lørdag blev en ambulance tilkaldt til hans celle på grund af en mavesygdom, der var forværret, skriver advokaten Vadim Kobzev på Twitter.

Han lider af "en ukendt sygdom, som ingen behandler", konstaterer han.

Kobzev oplyser, at den medicin, som Navalnyjs mor sender til ham, bliver sendt retur.

Nalvalnyj har tidligere beklaget sig over sygdom, mens han afsoner sin langvarige fængselsstraf.

Han har gentagne gange været sat i isolationsfængsel.

/ritzau/AFP