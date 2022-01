Advokat ønsker ny retssag for Ghislaine Maxwell

En nævning fra retssagen om Ghislaine Maxwell fortalte under voteringen, at han var blevet seksuelt misbrugt.

Jeffrey Epsteins jetsetter-ekskæreste Ghislaine Maxwell fortjener en ny retssag.

Det siger hendes advokat, Christian Everdell, onsdag.

Meldingen kommer, efter at en nævning i sagen har fortalt til blandt andet nyhedsbureauet Reuters, at han som barn var blevet udsat for seksuelt misbrug.

Maxwell blev i sidste uge kendt skyldig i at medvirke til misbrug af talrige piger på helt ned til 14 år i årene mellem 1994 og 2004.

I fem ud af seks forhold blev hun kendt skyldig ved den meget omtalte retssag i New York.

Efter skyldkendelsen fortalte nævningen til Reuters tirsdag, at han under nævningetingets votering fortalte om sin egen oplevelse med at være blevet udsat for seksuelt misbrug som barn.

Det gjorde han, efter at nogle af de andre i nævningetinget udtrykte skepsis over to af vidnernes, kendt som "Jane" og "Carolyn", troværdighed.

Efter at de satte spørgsmålstegn ved nøjagtigheden af de to kvinders erindringer, besluttede han sig således for at dele sine egne oplevelser med seksuelt misbrug som barn.

35-årige Scotty David, der bad om at blive identificeret med sit for- og mellemnavn, sagde, at han huskede de vigtigste elementer af, hvad der skete med ham. Men ikke hver eneste detalje. Ifølge ham påvirkede det nogle nævninge.

I et brev til dommer Alison Nathan siger advokat Christian Everdell, at det er "uomtvisteligt grundlag" for, at Maxwell kan få en ny retssag for at tjene retfærdighedens interesse.

Han kalder også sagen "et anliggende af presserende betydning" og siger, at afsløringer fra nævningen "påvirkede voteringerne og overbeviste andre medlemmer af nævningetinget til at kende Maxwell skyldig".

Reuters har onsdag henvendt sig til Scotty David for at få en kommentar, men han er ikke vendt tilbage.

Advokat Damian Williams fungerede som anklager i sagen. Hans kontor har afslået at give en kommentar.

I et brev til dommer Alison Nathan har anklagere - ledet af Williams - udtalt, at Scotty Davids udtalelser "fortjener opmærksomhed" fra rettens side. De har også bedt om, at en høring bliver berammet om cirka en måned.

Ifølge Reuters risikerer Ghislaine Maxwell op til i alt 65 års fængsel.

Hendes forsvarer Bobbi Sternheim har dog tidligere gjort det klart, at hun vil anke skyldkendelsen.

Hun er også tiltalt for at have løjet for retten, men dette vil blive behandlet på et senere tidspunkt.

/ritzau/Reuters