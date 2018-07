Advokat for serbisk krigsforbryder og gangstere dræbt af skud

En af Slobodan Milosevics tidligere forsvarsadvokater er blevet dræbt af skud foran sit hjem i Beograd.

En advokat, som var med til at forsvare Serbiens tidligere leder Slobodan Milosevic i sag om krigsforbrydelser, er blevet dræbt af skud i Beograd.

Det skriver BBC og andre medier.

Den dræbte, Dragoslav Ognjanovic, var ifølge nyhedsbureauet AP også forsvarsadvokat for fremtrædende personer fra Serbiens underverden.

Politiet i den serbiske hovedstad oplyser, at Ognjanovic sent lørdag aften blev dræbt foran sit hjem i en af Beograds nyopførte boligkvarterer. Hans 26-årige søn blev også ramt, men er uden for livsfare.

Gerningsmanden er ikke pågrebet, oplyser politiet.

/ritzau/