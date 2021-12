Advokat: Sigtelser kan komme på tale i Baldwin-skudsag

Personer, der var involveret i at håndtere skydevåben i Alec Baldwin-filmen "Rust", kan muligvis ende med at blive sigtet.

Det siger distriktadvokat i New Mexico Mary Carmack-Altwies fredag.

Under indspilningerne døde filmfotografen Halyna Hutchins i forbindelse med en skudepisode på filmsettet. Det skete 21. oktober.

Skuespilleren Alec Baldwin holdt en Colt-revolver, da den gik af. Revolveren viste sig at være ladt med skarp ammunition.

Baldwin har sagt, at der var tale om en ulykke, og at han ikke mener, at han er ansvarlig for Hutchins' død.

Endnu er der ikke truffet nogen beslutning om eventuelle sigtelser og anklager.

Men distriktadvokaten understreger, at alle, som var involveret "i at håndtere og anvende skydevåben på settet, havde en pligt til at opføre sig på en måde, så der blev taget vare på andres sikkerhed".

Hun siger også, at når efterforskningen er færdig, så vil "visse personer muligvis have gjort sig skyldige på grund af deres handlinger og/eller manglende handlinger".

/ritzau/Reuters